上場投資信託(ETF)運用会社アーク・インベストメント・マネジメントの創業者で最高経営責任者(CEO)を務めるキャシー・ウッド氏は、暗号資産(仮想通貨)ビットコインの台頭について、「既に軌道に乗っており、廃止するのは不可能だろう」と語った。

ウッド氏は「コンセンサス2021」会議で、やがて規制・監督当局も次の大きなチャンスを逃すことを恐れ、暗号資産に対し「もう少し友好的になる」との見通しを示した。

原題:ARK’s Cathie Wood Says Bitcoin Is ‘Impossible to Shut Down’(抜粋)