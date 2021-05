米上院、対中競争力強化法案の可決に前進－審議打ち切りの動議可決

米上院は27日、米経済の競争力を強化し中国の台頭に対抗する包括法案の本会議での可決に向けて前進した。

民主党のシューマー上院院内総務と共和党側が一部修正案の検討で合意し、審議打ち切りの動議が賛成68、反対30で可決された。これは予定される1週間の休会入り前に上院での法案通過を目指すシューマー氏の目標達成に道を開くものだ。

シューマー氏は上院本会議場で、「今や共にこの法案を前進させ、可決する時だ。今日中にゴールに達することができる」と語った。

法案は上院で超党派の支持を得ているが、下院では大きなハードルに直面している。法案には米研究開発(R&D)への1000億ドル(約11兆円)超の拠出や国内の半導体製造強化に向けた520億ドルの支出が盛り込まれている。また人権問題などで中国を直接ターゲットにしたさまざな措置も含まれている。

