ダラス連銀のカプラン総裁は、労働市場は雇用水準が示唆する以上に逼迫(ひっぱく)している可能性があるとの見方を示した。

カプラン総裁を含む同連銀の専門家は共同執筆した論文で、「雇用に対して現在重しとなっている可能性のある多岐にわたる供給の要因を政策当局者は認識すべきだ」と指摘。「こうした要因の多くは時間の経過とともに緩和するだろう。求職者数が増え、労働市場の逼迫を軽減する可能性がある」と論じた。ダラス連銀が同論文を発表した。

その一方で、「しかしながら、労働供給の伸びが予想を下回ることもあり得る。政策当局者が金融政策の適切なスタンスを判断する上で、この可能性に留意しておくべきだというのがわれわれの見解だ」とした。

カプラン総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で議決権を有していない。

原題:Kaplan: Job Market May Be Tighter Than Employment Level Suggests(抜粋)