ＮＺ中銀のオア総裁、来年半ばから後半に金融政策引き締めを予想

ニュージーランド準備銀行(中央銀行)のオア総裁は27日、来年半ばから後半に金融政策引き締めを予想していると述べた。ビデオリンクを通じ議会委員会に語った。

オア総裁は「われわれの予測では、あらゆる条件に基づいて、金融環境を極めて緩和的なポジションから引き締め始める状況になるとわれわれが考える時期は来年の半ばから後半のいずれかの時点だ」と説明。その間は政策目標を達成するため継続的な刺激策が必要との認識を示した。

同総裁は雇用は依然として目標を下回っていると指摘する一方で、現在のインフレ圧力は幾分和らぐだろうと予想。あらゆるオプションをオープンにしておけば、負のショックが発生した場合に景気刺激を拡大できるとした。

また、「大規模資産購入プログラム(LSAP)」については、「ほぼ現行水準で維持することを検討している」と語った。

これとは別にオア総裁はラジオ・ニュージーランドとのインタビューで、金利は来年に上昇する可能性を予測が示しているとした上で、必要なら利下げする用意が依然あるとの考えも示した。

同総裁は中心的な見通しに確信を強めているとしながらも、「見通しに上振れ・下振れ両面の不確実性があることを考えると、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を上下にシフトする用意は依然としてある」と述べた。

