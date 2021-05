米電気自動車(EV)メーカーのテスラは、世界的に不足する車載半導体の供給確保に向け、代金前払いの方向でサプライヤーと協議し、半導体工場を取得する可能性も探っている。事情に詳しい複数の関係者からの情報を引用し、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

半導体業界のサプライヤーや半導体メーカー、コンサルタント会社に勤務する関係者が同紙に語ったところでは、テスラは台湾と韓国、米国の業者と、半導体の供給確保に向けた提案について協議を進めている。

同紙によれば、半導体工場買収へのテスラの関心は、はるかに予備的段階という。この件に関するFTの問い合わせにテスラは返答していない。

原題:Tesla to Pay for Semiconductor Chips in Advance: FT(抜粋)