米銀行株が上昇、大手６行ＣＥＯの初日の議会証言を受け

米銀行株は26日、米6大銀行の最高経営責任者(CEO)が上院銀行委員会のオンライン公聴会で証言した後、上昇した。KBW銀行株指数は一時1.1%高を付けた後、終値は0.7%高となった。

カウエンのアナリスト、ジャレット・サイバーグ氏は「この公聴会は大手行にとってもっとマイナスになる可能性があったが、それは回避した」と指摘。CEOの証言は、引き続き「共和党が法制化を妨げていく」上で十分だったと説明した。ただ、2日目の証言はより強硬な内容になると予想しており、大きく報道されるリスクが高いとした。

大手行のCEOらは27日、下院金融委員会で証言する。

各行の終値はシグネチャー・バンクが2.5%高、シチズンズ・フィナンシャル・グループが1.5%高、ゴールドマン・サックス・グループが0.8%高、モルガン・スタンレーが0.6%高、バンク・オブ・アメリカ(BofA)が0.1%高、ウェルズ・ファーゴが0.7%高、シティグループが0.3%高、JPモルガン・チェースが前日比ほぼ横ばいだった。

証言に臨んだのはシティ、JPモルガン、ゴールドマン、BofA、モルガン・スタンレー、ウェルズ・ファーゴの各CEO。

原題:U.S. Bank Stocks Climb After First Day of Testimony by CEOs(抜粋)