ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は26日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を過去最低の0.25%に据え置くことを決定した。「大規模資産購入プログラム(LSAP)」の規模も1000億NZドルのまま維持した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト19人中全員が、政策金利の据え置きを予想していた。

原題:Reserve Bank of New Zealand Keeps Key Interest Rate at 0.25%、New Zealand Keeps Rate Unchanged at 0.25%; Decision History(抜粋)