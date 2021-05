【新型コロナ】米で接種後感染１万人、モデルナ製ワクチン10代に有効

米モデルナの新型コロナウイルスワクチンは、12-17歳の若者に対する有効性が極めて高いことが大規模臨床試験の結果から明らかになった。世界各地での6月初めの使用許可申請に向け前進した。モデルナの発表資料によると、症状を伴うコロナの予防で同社ワクチンの有効性は93-100%であることが、12-17歳を対象とした試験の結果で示された。

モデルナのコロナワクチン、10代に極めて有効-FDAにデータ提出へ

ホワイトハウス当局者は25日時点で米国の成人の半数がワクチン接種を完了するだろうと述べた。

新型コロナ感染症(COVID19)を巡りブルームバーグがまとめる世界で最も安全な国・地域の番付「COVIDレジリエンス(耐性)ランキング」には今月、大きな変動があった。シンガポールがトップの座を失ったのをはじめ、これまで感染を抑え込んできたアジアの国・地域が後退。一方、ワクチン接種で先行した国々は引き続き順位を上げた。

日本と台湾が転落、10位の圏外-新型コロナ時代の安全な国ランキング

フランスはインドで初めて確認された変異株の流入阻止のため、英国境での制限を強化するかどうか検討している。

英政府は国民に対し、インドで確認された変異株が広がっているイングランドのホットスポットへの移動を控えるよう警告した。

マレーシア保健省のヌール・ヒシャム・アブドラ次官は同国が最悪の事態に備えなければならないと述べた。同国では23日の国民100万人当たりの新規感染者数が216人と、インドの175人を上回った。

ニューヨーク市のデブラシオ市長はメモリアルデーの週末から夏の間、巡回接種用車両をビーチや公園に派遣すると述べた。

米疾病対策センター(CDC)は新型コロナワクチン接種を受けた後に感染した人が4月30日時点で1万262人報告されていることを明らかにした。

インドの新規感染者は19万6427人と4月14日以来の少なさとなった。1日当たりの死者数は3511人。

インドの自動車製造の中心地であるタミルナド州に生産拠点を持つ自動車メーカーは、従業員が感染懸念を理由に作業の拒否を示唆していることから操業停止やシフト縮小を余儀なくされている。

ルノー日産のインド工場で労使対立、コロナ禍での操業継続に反発

中国国家衛生健康委員会が声明で明らかにしたところでは、同国政府は17日に開いた会合でワクチン接種の加速を求めた。

ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの集計 データによると、世界の新型コロナ感染者数は1億6740万人、死者数は347万人をそれぞれ上回った。ブルームバーグの ワクチントラッカーによれば、世界のワクチン接種は計17億1000万回を上回った。

原題: NYC Taking Vaccines to Beaches; Moderna for Teens: Virus Update、China Central Govt Calls for Accelerating Covid Vaccination(抜粋)