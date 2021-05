JX石油開発の英国法人は北海に保有する石油・ガス田の売却に備えている。事情に詳しい関係者が明らかにした。

売却にはマリナー油田やカリーン・ガス田の権益も含まれる見通しだ。関係者の1人が語ったところによると、売却予定の資産は最大20億ドル(約2180億円)と評価される可能性がある。話し合いはまだ初期段階で最終的な合意は成立していないと、関係者は語った。

JX石油開発はコメント要請には直ちには応じなかった。売却準備については、ロイター通信が先に報道していた。JX石油開発の親会社はENEOSホールディングス。

