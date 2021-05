欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁は、ECBのパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)について、購入ペースを「現時点で変更する理由は一切ないと思う」とロイター通信に述べた。

PEPPからの脱却について、購入減速という「変更を行うべき時が今だとは考えない」とした上で、「もちろん、将来のある時点でそれが起こることに疑いの余地はないが、PEPPから(通常の購入プログラムである)APPへのスムーズな移行を考えなければならない」と語った。

「われわれは新しい(インフレの)時代に入ったわけではない。それを示す証拠は何もない」と強調。「新型コロナウイルス危機を経済が脱するに伴い、供給側のボトルネックが顕在化しているが、これは時間とともに落ち着くだろう」と話した。

ECB Has No Reason to Change PEPP Pace Now, Stournaras to Reuters(抜粋)