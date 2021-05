ドイツ銀のバンカー100人がロンドンで余剰、異動なら報酬25％減-ＦＴ

ドイツ銀行はバンカー100人のポストをロンドンから他の都市に移す計画だと、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい関係者の話を基に報じた。

FTによると、この計画の下で英国のコーポレートバンク部門の人員400人のうち25%が余剰とされ、ポストはベルリンとフランクフルト、ダブリンおよびアジアの複数の都市に移される。

また、関係者の1人によると、ロンドン勤務者のうち欧州連合(EU)内で勤務可能な行員は対応するポストに再応募することができるが、25%の報酬削減を受け入れなければならない。

ドイツ銀は先に、数百人をロンドンから移すと明らかにしており、250-300人程度とみられると、事情に詳しい関係者が述べていた。コーポレートバンク部門の動きは合計人数を増やすことになる見込みだ。

ドイツ銀は英国のEU離脱を、オフィス費用を減らすほか、現地での採用、低コスト地域への人員の移動、顧客の近くへのバンカー配置の機会として生かそうとしている。

同行はFT紙に対し「英国への強いコミットメントは変わらず、同国は引き続きコポーレートバンクおよび他部門の事業の重要な中心だ」と明言した。

原題:

Deutsche Bank Said to Relocate 100 Bankers From London: FT(抜粋)