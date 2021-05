英中銀正副総裁、有害なインフレの波懸念を否定－ＭＰＣ内には異論も

イングランド銀行(英中央銀行)のベイリー総裁とカンリフ副総裁は24日、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)からの英経済の急回復が、有害なインフレの波を招くとの懸念を強く押し返す証言を行った。

ベイリー総裁は下院財政委員会に対し、今年予想される物価の加速が一時的なものである可能性が高いとの認識を示し、カンリフ副総裁も成長ペースの減速に伴い、インフレ率が中銀目標の2%に戻ると予測した。

こうした見解にはエコノミストの多くも同意するが、英中銀が来年にも利上げに動くと市場は予想し、中銀に行動を迫るほど景気回復に十分な弾みがつくと投資家が考えている様子がうかがえる。

英中銀の金融政策委員会(MPC)メンバーの中には異論もある。近く退任するチーフエコノミストのアンドルー・ホールデン氏は、金融刺激策の維持に1人反対し、債券購入プログラムの縮小を主張するなど、インフレリスクに警鐘を鳴らしてきた。

ホールデン氏は「インフレリスクのバランスは上方向に傾いており、緩和規模の500億ポンド(約7兆7000億円)縮小が正当化されると私は思う」とした上で、コスト圧力に直面する企業が力強い景気回復に乗じて価格を引き上げる可能性は「50%を超える」と証言した。

ソーンダース委員も、インフレ加速が中銀の予想よりも長引く場合には、金融政策の「適度」な引き締めが必要かもしれないとの考えを明らかにした。

