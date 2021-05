米カンザスシティー連銀のジョージ総裁は24日、資産購入のテーパリング(段階的縮小)を議論する時期が来た場合、住宅ローン担保証券(MBS)の購入縮小が議題の一部になるのは当然だとの考えを示した。ただ、テーパリングに当たってMBSに焦点を絞るべきかどうかについて、金融当局としてまだ協議していないと話した。

ジョージ総裁は推測するのは時期尚早だとしながらも、住宅市場の活況を考慮すれば「そうした資産の購入が米国債購入とどの程度異なるのかというのは、当然問うべき疑問点だ」と指摘した。ジョージ総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持たない。

原題:

George Says MBS to Be Part of Debate When Taper Talk Time Comes(抜粋)