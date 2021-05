米上院共和党、インフラ投資計画で新たな提案を計画

バイデン米政権が掲げるインフラ投資計画を巡り、上院共和党は新たな案の提示を計画しており、超党派の合意に向けた取り組みを今週継続する方針を示した。

バイデン政権は21日、同計画の規模を約4分の1縮小し、1兆7000億ドル(約185兆円)にすることを提案したが、共和党側はなおコストが大き過ぎるとしてこの譲歩案を批判していた。

共和党の交渉を率いるキャピト上院議員は、協議の場から「われわれが立ち去ることはない」と述べた。

ウィッカー上院議員は、共和党としては8年間で1兆ドルのインフラ支出でバイデン政権と協力する用意があると発言。共和党が「数字を具体化」しつつあり、週末までには「分別のある提案」を行えると期待しているとした。1兆ドルは共和党が以前言及していた数字をかなり上回る。

キャピト議員はどのような案を提示するか判断するため、他の議員と会合すると説明した。

バイデン政権の当局者らは、インフラ投資計画で行動しないことは選択肢にないとし、超党派の合意に至らない場合は民主党単独で可決を目指すことを検討すると述べていた。

共和党のブラント上院議員は24日、バイデン政権の「譲歩案は失望される内容だと思ったが、今週協議を継続する機会はなおあると思っており、より良いところに到達すると期待している」と述べた。

民主党のダービン上院院内幹事は「決断する時が近づいている。無期限に先送りするわけにはいかない」と発言。共和党とはなお大きな隔たりが存在し、「超党派がうまくいくのか判断する必要があり、うまくいかないのならそれを率直に認めなけれならない」とした。

