イングランド銀行(英中央銀行)のベイリー総裁は、現在見られる要因が物価に及ぼす影響は一時的だとの認識を示した。

ベイリー総裁は英下院財政委員会に対し書面で、中銀では今年末にかけてインフレ率が目標の2%を超えて上昇すると予想しているが、その原因はエネルギー価格だと指摘した。

金融政策委員会(MPC)は「この一時的な展開が中期のインフレに直接的な影響を及ぼすことはほとんどないはずだと判断している」と明らかにした。

マイナス金利の導入是非については、「必要になるような状況が将来あるかもしれないとMPCでは考えている。現時点でそうなると予期する状況ではないが、合理的な準備に着手することが適切だ」との見解を示した。

原題:

BOE’s Bailey Says Current Influences on Inflation Are Transitory(抜粋)