北海ブレント原油、22年に40ドル台に落ち込む可能性も－シティが予測

イラン核合意の再建が成功する場合、その条件次第で世界の原油相場は下落し、「言いはやされている商品相場のスーパーサイクル理論が覆される」可能性がある。米銀シティグループが予測した。

エド・モース氏らシティのアナリストは基本シナリオとして、供給面のひっ迫が続き北海ブレント原油は7-9月(第3四半期)にバレル当たり70ドル台半ばのレンジに達すると見込む。ブレント原油の前営業日終値はバレル当たり66.95ドルだった。

一方、下落リスクが大きく強まり、2022年には60ドル台前半かそれを下回るシナリオもあり得ると シティはみている。

核合意再建なら、まず日量50万バレルのイラン産原油が市場に追加供給されるようになると予想。その上で、原油相場にやや弱気のシナリオでは22年の原油価格が50ドル台に下落する時期が早まり、超弱気な展開では同年に40-50ドルのレンジに落ち込む可能性がある。

この超弱気なシナリオは、イランの供給増加に加えて「需要の伸びが再び鈍化してもロシアとアラブ首長国連邦(UAE)が増産の野心を追求するなど『OPECプラス』の結束が乱れる場合や、OPECプラスに参加していない産油国の供給が堅調な場合など複数の弱気要因」が重なると実現する可能性があると論じた。

