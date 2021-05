中国の自動車株、急落－ファーウェイが自動運転・ＥＶ投資方針を撤回

24日の中国株式市場で自動車銘柄が下落した。通信機器メーカーの 華為技術(ファーウェイ)が自動車を生産することはなく自動車企業に投資しないと発表したことが響いた。同社は先月、自動車分野への大型投資を表明していた。

重慶長安汽車の株価は値幅制限いっぱいの10%安と、CSI300指数構成銘柄で最も大きく下げた。 広州汽車集団は上海で4.3%安。北京汽車集団(BAICグループ)傘下の 北汽藍谷新能源科技も10%安となった。

ファーウェイは4月半ば、自動運転と電気自動車(EV)技術の研究に10億ドル(約1090億円)を投資する方針を示した。まずBAICと重慶長安汽車、広州汽車集団という3社との提携を通じ、ファーウェイの名前をサブブランドとする自動運転車を開発するとしていた。

ファーウェイは24日の電子メールで、自動車会社には一切投資していないし、これからもそうした企業に投資することはないとコメントした。

