中国のフィットネスアプリ、キープを運営する北京カロリー・テクノロジーは、米国での年内の新規株式公開(IPO)を内々に申請した。IPO規模は3億-5億ドル(約326億-544億円)に達する可能性がある。事情に詳しい複数の関係者を引用し、IFRが報じた。

北京カロリー・テクノロジーは上場計画について、ゴールドマン・サックスおよびモルガン・スタンレーと協議しているという。キープにIFRがコメントを求めたが、返答は得られなかった。

北京カロリー・テクノロジーには、資金調達ラウンドを通じて「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」のほか、テンセント・ホールディングス(騰訊)も投資している。

原題:SoftBank, Tencent-Backed Keep Plans Up to $500m U.S. IPO: IFR(抜粋)