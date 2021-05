ＥＣＢ総裁、６月会合で政策に大きな変更ないと示唆－インフレ一時的

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は21日、来月の会合で現在の政策枠組みが大きく変更される可能性についての臆測を打ち消した。

総裁はリスボンでの記者会見で「長期的な問題について議論するのは全く時期尚早であり実際、不必要だ」と明言した。欧州経済の回復がパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)下の購入の縮小につながるかとの問いに答えた。

「ユーロ圏に対するわれわれのコミットメントは、(新型コロナウイルスの)パンデミックの期間を通じて良好な調達環境を維持することだ」と述べた。

リスボンでのユーロ圏財務相会合後に記者会見するラガルドECB総裁 Source: Bloomberg)

新型コロナワクチン接種の進展と感染減少はECBが近く購入減速の議論を開始できるとの臆測を呼んでいる。米国の景気回復に連れた債券利回りの上昇を抑えるため、ECBは4-6月(第2四半期)に購入ペースを高めた。ECB政策委員会は6月10日に、最新の経済予測を検討する。

総裁はまた、2021年のインフレ指標の上昇は一時的なものだとの見解をあらためて示した。持続的な物価上昇を支える基調的な要素が「ないことは明らかだ」とし、政策当局は一時的な物価上昇にとらわれずその先を見る必要があると論じた。

