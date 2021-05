ヘッジファンドお気に入り首位、フェイスブックに交代－ゴールドマン

ヘッジファンドが選好する銘柄として、フェイスブックがアマゾン・ドット・コムを抜きトップになった。ゴールドマン・サックス・グループがまとめる「ヘッジファンドVIPリスト」が示した。

ゴールドマンによると、ロングポジションが最も集中しているトップ5銘柄の顔ぶれは変わらなかったが、順位がフェイスブック、マイクロソフト、アマゾン、アルファベット、アリババの順に入れ替わった。

ベン・スナイダー氏らストラテジストがモニターしたヘッジファンドの27%がフェイスブック株を保有し、そのうち57%で保有上位10銘柄に入っていた。一方、アマゾンは1-3月(第1四半期)にヘッジファンドによる保有が最も大きく減った20銘柄の一つだった。

VIPリストに新たに加わった15銘柄の大半は景気循環株で、シティグループとゼネラル・モーターズ(GM)、フリーポート・マクモランが含まれた。

第1四半期には成長株からバリュー株への急激なローテーションがあり、成長株へのエクスポージャーは過去20年間の平均を下回り2018年第3四半期と並んでここ5年間での最低になったという。

ゴールドマンは807のヘッジファンドが21年4-6月(第2四半期)入り時点で保有していた株式ポジション合計2兆7000億ドル(ロング1兆8000億ドル、ショート8760億ドル)を分析した。

原題:

Goldman Says Facebook Is Now Hedge Funds’ Most-Favorite Long(抜粋)