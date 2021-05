米銀シティグループは6月21日から、ロンドンのカナリーワーフのオフィスで勤務する行員の数を増やす。ファイナンシャル・ニュースが社内文書を基に報じた。

オフィス復帰を望む従業員が増えていることから、より多くのオフィス勤務を認めることにした。英政府の制限緩和に伴い、顧客との面談やこれまでより大人数での集まりも許可するという。

Citigroup to Allow More Staff at Canary Wharf: Financial News(抜粋)