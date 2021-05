米ダラス連銀のカプラン総裁は金融市場における不均衡リスクと高インフレがいつまで続くかという不透明感を指摘し、金融当局による資産購入の規模縮小について協議を始めた方が好ましいとの見方を改めて示した。

カプラン総裁はボーダープレックス・アライアンスが主催したバーチャル形式のイベントで、質疑に応じた。資産購入の調整を議論することについて、「遅いよりは早い方が」好ましいとの見方を説明。後になって急ブレーキを踏むよりは、「アクセルをそっと緩める方がいい」と表現した。「リスク管理という視点」を意識しながらの行動が肝要だと述べた。

カプラン総裁は今年の米連邦公開市場委員会(FOMC)で議決権を持たない。

