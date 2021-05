米ダラス連銀のカプラン総裁は期待外れな内容となった4月の米雇用統計について、失業保険給付の拡大に伴う労働意欲低下や高スキルの労働者不足、リタイアの増加といった米労働市場の「摩擦」が表面化したとの認識を示した。

総裁は20日、ボーダープレックス・アライアンスが主催したバーチャル形式での会議で「そうした摩擦は時間とともに解消される」と指摘。「需要は力強く、恐らく改善していると思われるが、労働力の面で供給上の問題が存在する。そうした問題は時間とともに解消されると、われわれは期待している」と語った。

また「インフラ支出がしっかり行われれば」、生産性が向上し労働力に参加する人が増えると述べ、「そうした支出は賢明な投資であり、必要なものだ」と論じた。

カプラン総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で議決権を持たない。

原題:Fed’s Kaplan Says Labor-Market Frictions Will Ease Over Time(抜粋)