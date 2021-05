1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの

国際オリンピック委員会(IOC)副会長で、東京五輪調整委員長のジョン・コーツ氏は19日、IOCが東京五輪開催に向けて「正しい態勢」を取っており、日本のパートナーの全面的協力を得ているとする声明を発表した。

コーツ氏はその中で、「今夏に実施される徹底的な新型コロナウイルス感染症(COVID19)対策について誰も疑う余地はない」と指摘した。

原題:

IOC: on ‘Right Footing’ for Delivery of Tokyo Olympics(抜粋)