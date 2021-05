印アダニ、ＳＢエナジー買収で合意－ソフバンクＧなどから

インドの アダニ・グリーン・エナジーは、ソフトバンクグループの再生可能エネルギー合弁事業を取得することで合意した。生産能力の拡大を図る。

19日の証券取引所への届け出によると、資産家ゴータム・アダニ氏が経営権を握るアダニ・グリーンは、同業SBエナジー・ホールディングス(SBエナジー・インディア)の全株式をソフトバンクGと合弁パートナーのブハルティ・グループから取得する合意を結んだ。合意はSBエナジーの企業価値を約35億ドル(約3800億円)と評価する内容。

今回の買収により、アダニ・グリーンは2025年までに生産能力を25ギガワットと、現在の6倍余りに拡大する目標に近づく。SBエナジーは太陽光や風力を含めた4.9ギガワットの代替エネルギー資産をインド国内に保有している。

原題:Adani Green Agrees $3.5 Billion Deal For SoftBank Renewable Unit、Adani to Acquire SB Energy for $3.5B EV From SoftBank, Bharti(抜粋)