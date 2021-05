バイデン米政権は、トランプ前大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記のシンガポール首脳会談(2018年)での合意に基づいて対北朝鮮政策を構築する。バイデン政権で新設されたインド太平洋調整官に就任したカート・キャンベル元国務次官補が韓国の聯合ニュースとの書面によるインタビューで明らかにした。

キャンベル調整官は「われわれは政策の見直しに当たって、以前に試みた全てのことを入念に検討した。われわれの取り組みは前政権が成し遂げたシンガポール合意や他の合意に基づいて構築される」と説明した。

聯合ニュースによると、シンガポール首脳会談で署名された朝鮮半島非核化の取り組みをバイデン政権が継承する考えを米当局者が公式に語ったのはこれが初めて。

キャンベル氏はまた、対北朝鮮制裁の解除を議論するのは時期尚早との見解も示した。

備考: 米政権の対北政策は「敵対」目指さず-サリバン大統領補佐官

原題:

U.S. to Build on Singapore Deal With N. Korea: Yonhap(抜粋)