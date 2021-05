テイクツー株が時間外取引で上昇、１－３月売上高は予想上回る

18日の米株式市場時間外取引で、米ゲームソフトメーカー、 テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエアの株価が上昇。同社の1-3月(第4四半期)の売上高は予想を上回った。

時間外取引で株価は一時3.4%高の173.47ドル。通常取引は0.3%安の167.69ドルで引けた。年初来では19%下げている。

発表資料によれば、1-3月の調整後売上高は7億8450万ドル(約855億円)。市場予想は6億6420万ドルだった。一部項目を除いた1株利益は1.40ドルと、市場予想の0.66ドルを上回った。

テイクツーは今年度からの新たなゲームの投入計画を発表。22年度に21、23と24年度に40の新ゲーム発売を予定している。

2022年3月通期(21年4月-22年3月)の調整後売上高見通しは32億-33億ドルと、市場予想の35億5000万ドルを下回った。調整後1株利益見通しも3.75-4ドルと、市場予想の5.92ドルに届かなかった。

新型コロナウイルス禍後の「ニューノーマル(新たな常態)に世界が向かうにつれ、この1年にわたり業界に恩恵をもたらしてきたトレンドは弱まる」と同社はみている。

題:Take-Two Drops on 2022 Adjusted Revenue View Miss: Snapshot (1)、 Take-Two Plans Flood of New Games, Countering Tepid Outlook (1)(抜粋)