ＬＭＥ銅上昇、チリ規制強化の可能性で供給リスク高まる－亜鉛急伸

18日のロンドン金属取引所（ＬＭＥ）の銅相場は過去最高値に向け上昇。チリでの規制強化と増税の可能性を受け、長期的な供給見通しを巡る懸念が高まった。

世界最大の銅生産国であるチリでは、新憲法を起草する議員を選ぶ制憲議会選で連立与党が 大敗し、左派勢力が躍進。これにより鉱山会社は環境や鉱業権に関する規制強化に直面する公算大で、世界有数の重い税負担を業界にもたらす法案の成立に向け勢いが増す可能性がある。ペルーでは次期大統領の筆頭候補が銅の売り上げに課税したいと考えている。

一方、亜鉛は一時2018年６月以来の高値を記録。アナリストによると、中国・雲南省の精錬業者が電力不足で生産を抑制するとの観測が広がった。

ＬＭＥの銅相場は1.5％高の１トン＝１万525ドルを付けた後、１万405ドルで終了。亜鉛は一時3.1％高の3108.50ドル。ニッケルは一時1.7％高まで上昇した。

原題：

Copper Rises With Industrial Metals as Supply Risks Buoy Rally（抜粋）