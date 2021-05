2015年に締結したイラン核合意の再建を目指す当事国による交渉で、重大な進展があったことをロシア代表が明らかにした。英BBCが報じた。

BBCの公式ツイッター・アカウントを通じた報道によれば、ロシアのウリヤノフ在ウィーン国際機関常駐代表はBBCに対し、核合意に関する重要な進展が19日に発表される可能性が高いと語った。

原題:Russia Says Important News on Iran Talks Likely Tomorrow: BBC(抜粋)

