米半導体株安は買いの好機－シティやＢｏｆＡのアナリストが指摘

アナリストは米半導体株について、ここ数週間下押し圧力を受けており、こうした状態は先行きがより明確になるまで続く可能性があるものの、投資家がこの好機を生かしてポジションを積み増すべきだと指摘した。

フィラデルフィア半導体株指数(SOX)の17日終値は0.9%安だった。

シティグループのアナリスト、クリストファー・デーンリー氏は半導体株の現在の弱さに関して、「2Qと3Qの状況がより明確になるまで続く可能性が高い」と分析。

半導体株を押し下げた材料は4月のノートPC(パソコン)出荷が前月比マイナスになったことや携帯電話販売見通しの引き下げだとした上で、携帯電話販売の変調は中国に限られており、PCは今年下期の企業需要改善が追い風になるだろうと説明。半導体業界の在庫積み増しを見込むのは早過ぎるとした。

デーンリー氏はまた、過去12カ月間にSOXが何度も下落局面に入ったものの、そのたびに新たな高値を付けたと述べた。シティはこうした傾向が続くとみており、現在の安値を利用してマイクロン・テクノロジーやNXPセミコンダクターズ、オン・セミコンダクター、テキサス・インスツルメンツの買いを勧めた。これら4銘柄はいずれも「トップピック」。

バンク・オブ・アメリカ(BofA)も半導体株のバリュエーション(株価評価)は魅力的で、収益性の堅実さなど半導体株保有に強い論拠があると分析。PCやスマートフォンの販売鈍化傾向は「懸念材料」であるものの、月次データは変動しやすい上に、「二重発注に関する懸念は誇張されている」と指摘した。

ジェフリーズは半導体株安が「株価上昇局面の途上での調整」だとし、マイクロチップ・テクノロジーとマーベル・テクノロジー・グループ、エヌビディア、アナログ・デバイセズの買いを勧めた。いずれも「トップ・ピック」銘柄。

