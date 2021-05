米インフレ率、来年の鈍化見込むも不確実性多い－ダラス連銀総裁

米ダラス連銀のカプラン総裁は17日、需給不均衡や昨年との比較のベース効果が要因となって、今年のインフレ率は高水準で推移するものの、来年には物価上昇圧力が「幾分和らぐ」との見通しを示した。ただ、こうした予想には「多くの不確実性がある」とも語った。

総裁はまた、米金融当局による多額の債券購入について、「金融市場や住宅市場、米経済に行き過ぎを生じさせる効果がある」と指摘。「こうした副作用の幾つかや意図せぬ結果を巡って早期に協議し、景気回復の進展に伴ってこれらの資産購入を調整することについて議論を始めるのが健全だ」と話した。

カプラン総裁は同連銀主催のバーチャル形式の質疑応答で発言したもので、新型コロナウイルス禍からの経済活動再開によって需要が盛り返すと見込まれる一方、パンデミック(世界的大流行)に起因する混乱の結果、供給面のミスマッチがあるかもしれないと述べた。

その上で、「金融政策は需要面の問題にはうまく対処できるが、供給面の問題への対応にはそれほど適していない」と説明した。カプラン総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持たない。

