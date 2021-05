アマゾン、映画会社ＭＧＭ買収に向け協議－報道

米 アマゾン・ドット・コムは映画制作会社のメトロ・ゴールドウィン・メイヤー(MGM)の買収に向けて協議していると、ジ・インフォメーションが事情に詳しい関係者を引用して 伝えた。関係者の氏名などは明示していない。

米誌バラエティーが複数の業界関係者の話として伝えたところでは、アマゾンは約90億ドル(約9800億円)でMGMを取得する合意に向け、数週間にわたり交渉しているという。

アマゾンにとって、エンターテインメント事業拡大の動きとしてはこれまでで最大となる。

MGMは広範な映画ライブラリーを所有している。MGMとの協議の状況は不明で、取引が成立しない可能性もある。また、他の複数の企業もMGMの買収を検討しているという。

MGMはアンカレッジ・キャピタル・グループなどのプライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社のグループが保有する。

MGMとアマゾンはいずれも報道についてコメントを控えた。

原題:Amazon in Talks to Buy Film/TV Company MGM: The Information (2)、Amazon Said to Make $9b Offer for Film Company MGM: Variety、 Amazon in Talks to Buy Film Studio MGM, According to Reports (1)(抜粋)