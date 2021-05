米アトランタ連銀のボスティック総裁は、「雇用者数は(新型コロナウイルスの)パンデミック(世界的大流行)前をなお800万人下回っている。この差を埋めるという点で顕著な進展を遂げるまで、われわれの政策は極めて強力に緩和的な状態ないしスタンスを維持する必要がある」と、経済専門局CNBCのインタビューで語った。

総裁は「複数のシナリオについて常に考えている。現在の政策スタンスに長くとどまり過ぎているだろうか。現時点でそうした状況にあるとは私は見ていない。行動を起こす必要があるとはあまり考えていない」と説明。その上で、「今後も予断を持たずに注意深く見守っていく。だが今は動くことを検討しなければならない時期ではない」と語った。

ボスティック総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で議決権を持つ。

