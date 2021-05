台湾は5月19日から6月18日までの間、在留資格のない外国人の入境を禁止する。台湾疾病管制局(台湾CDC)がウェブサイトで明らかにした。

台湾はまた、同期間の乗り継ぎの航空機乗客についても禁止する

原題:Taiwan to Close Borders to Non-Residents From May 19 (1)(抜粋)