台湾株、急落－コロナ感染拡大で外国人入境を19日から１カ月間禁止

17日の台湾株式相場は急落。新型コロナウイルス感染が広がっており、衛生福利部(衛生省) 疾病管制署が外国人の入境を19日から6月18日まで禁止すると発表した。

加権指数は前週末比3%安で終了。一時は4.2%安となった。同指数は先週8.4%下落。コロナ感染拡大が好調な 台湾経済に打撃を与えるとの懸念が広がった。

台湾は17日、新規の域内感染者が333人と過去最多になったと発表した。

コロナ対策成功例の台湾で感染急拡大-政府はロックダウン回避目指す

原題: World’s Worst Stock Rout Deepens as Taiwan Tightens Virus Curbs、Taiwan to Close Borders to Non-Residents From May 19 (1)、Taiwan Reports Record 333 Local Cases of Covid-19 Monday(抜粋)