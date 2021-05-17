台湾株、急落－コロナ感染拡大で外国人入境を19日から１カ月間禁止

台湾株、急落－コロナ感染拡大で外国人入境を19日から１カ月間禁止Shikhar Balwani
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加権指数は前週末比３％安で終了、一時は4.2％安
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台湾は17日、新規の域内感染が333人と過去最多になったと発表
17日の台湾株式相場は急落。新型コロナウイルス感染が広がっており、衛生福利部（衛生省）疾病管制署が外国人の入境を19日から６月18日まで禁止すると発表した。
加権指数は前週末比３％安で終了。一時は4.2％安となった。同指数は先週8.4％下落。コロナ感染拡大が好調な台湾経済に打撃を与えるとの懸念が広がった。
台湾は17日、新規の域内感染者が333人と過去最多になったと発表した。
コロナ対策成功例の台湾で感染急拡大－政府はロックダウン回避目指す
原題：World’s Worst Stock Rout Deepens as Taiwan Tightens Virus Curbs、Taiwan to Close Borders to Non-Residents From May 19 (1)、Taiwan Reports Record 333 Local Cases of Covid-19 Monday（抜粋）