中国の新築住宅価格、４月は８カ月ぶりの高い伸び－抑制策効かず

中国の新築住宅価格は4月に8カ月ぶりの高い伸びとなった。政府が値上がり抑制を図るものの、買い手側の需要は強い。

国家統計局が17日発表した統計によれば、主要70都市の新築住宅価格(政府支援住宅除く)は4月に前月比0.48%上昇。3月は0.41%上昇だった。

政府介入の影響をほとんど受けない中古住宅市場では、4月の伸び率は前月と同じ0.4%。

同日発表された1-4月の不動産投資・販売統計は、不動産開発投資が前年同期比21.6%増の4兆200億元(約68兆2900億円)となった。

不動産販売額は68.2%増え5兆3600億元、住宅販売額は73.2%増の4兆9000億元。

原題: China’s Home Market ‘Out of Control’ as Prices Climb Further、China Jan.-April Property Sales +68.2% Y/y to 5.36 Tln Yuan