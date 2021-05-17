中国の新築住宅価格、４月は８カ月ぶりの高い伸び－抑制策効かず

中国の新築住宅価格は４月に８カ月ぶりの高い伸びとなった。政府が値上がり抑制を図るものの、買い手側の需要は強い。

国家統計局が17日発表した統計によれば、主要70都市の新築住宅価格（政府支援住宅除く）は４月に前月比0.48％上昇。３月は0.41％上昇だった。

政府介入の影響をほとんど受けない中古住宅市場では、４月の伸び率は前月と同じ0.4％。

同日発表された１－４月の不動産投資・販売統計は、不動産開発投資が前年同期比21.6％増の４兆200億元（約68兆2900億円）となった。

不動産販売額は68.2％増え５兆3600億元、住宅販売額は73.2％増の４兆9000億元。

原題： China’s Home Market ‘Out of Control’ as Prices Climb Further、China Jan.-April Property Sales +68.2% Y/y to 5.36 Tln Yuan