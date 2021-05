ＪＤロジスティクスの香港ＩＰＯ、最大約3700億円規模目指す

中国の電子商取引大手 JDドットコム(京東)の物流部門 JDロジスティクス(JDL、京東物流)が香港で予定する新規株式公開(IPO)は最大264億香港ドル(約3700億円)となる見込みだ。

1株当たり39.36-43.36香港ドルで6億920万株が対象になる。香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)に掲載された発表文で明らかになった。17日に投資家からの申し込み受付を開始し、28日に上場の予定。

264億香港ドルとなれば、JDLのIPOは今年の香港市場での案件で2番目の規模となる。

目論見書によると、JDLの2020年の売上高は47%増の734億元(約1兆2470億円)。純損益は41億元の赤字だった。IPOで得た資金はロジスティックス網の拡充と先進技術開発、顧客ベースの拡大に回す計画だ。

JDLは「コーナーストーン」投資家7社から約15億米ドル(約1640億円)の出資を受けることで合意していると、先週、事情に詳しい複数の関係者が明らかにしている。ソフトバンクグループのビジョン・ファンドやシンガポールのテマセク・ホールディングス、米ブラックストーン・グループ、タイガー・グローバルなどが含まれる。

中国JDロジスティクスの香港IPO、ソフトバンクGが参加-関係者

バンク・オブ・アメリカ(BofA)セキュリティーズとゴールドマン・サックス・グループ、海通国際証券集団がIPOの共同スポンサー。

