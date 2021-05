【新型コロナ】英国、インド変異株急増に警戒－２回目接種を前倒し

米国のバイデン政権は旅行などの業界に対するガイダンス更新に着手する。前日には新型コロナワクチンの接種が完了した人に対してマスク着用の義務をほぼ撤廃し、米国全土でいっそうの制限緩和に向かう公算が大きい。ウィン・リゾーツはワクチン接種を完了した顧客に対し、ラスベガスの同社カジノとホテルでマスクを外すことが可能だと伝える予定だ。米デルタ航空は新規採用者にワクチン接種を義務付ける。

イタリアは欧州連合(EU)と英国、イスラエル、シェンゲン協定加盟国からの入国者に対する隔離措置を16日から解除する見通しで、観光回復の後押しを図る。12日にワクチン接種者数が過去最高を記録したドイツは、7日間の感染者数が約2カ月ぶりに10万人当たり100人を下回り、近日中に制限をさらに緩和する可能性が出てきた。

ドイツは一方で、再び英国を感染リスク地域に指定した。イングランド保健当局によると、同地域のインド変異株の感染者数が先週で1313人と、前週の520人から2倍以上に増加している。

ジョンソン英首相はインド変異株への対策として、50歳以上を対象に2回目の接種までの間隔を12週間から8週間に短縮すると発表した。17日からのロックダウン緩和は予定通り進めるものの、6月の緩和最終段階は一段と難しくなる可能性があると述べた。イングランドのクリス・ウィッティー主席医務官(CMO)は、インド変異株がいずれ英感染の主流になるとの見方を示した。

インドのモディ首相は農村部で急速に感染が広がっていると認めた。同国では22日連続で1日当たり30万人を超える新たな感染者数が報告されている。

米ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの集計 データによると、世界の新型コロナ感染者数は1億6130万人を上回り、死者数は334万人を超えた。ブルームバーグの ワクチントラッカーによれば、世界のワクチン接種は計13億8000万回を上回った。

