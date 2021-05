欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、ギリシャ銀行(中央銀行)のストゥルナラス総裁は13日、欧州にはインフレを懸念する理由がまだないとの見解を示した。

同総裁はアテネで開かれたデルファイ・エコノミック・フォーラムで講演し、「われわれのモデルでは、欧州についてインフレを懸念する必要がないか、あるいは恐らく米国ほど懸念しなくてよいことが示されている」と述べた。

また、市場は物価上昇が多少加速する方向を示しており、新型コロナウイルスに伴う供給制約や累積需要もあるが、テクノロジーなど従来のインフレ抑制要因がなお健在だと指摘した。

さらにECBは政策変更が必要との裏付けを確認していないと発言。「現時点で順調に進んでいる」と語った。

