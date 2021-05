ブラジル通貨、構造改革や民営化の進展で上昇へ－ゲジス経済相

ブラジルのゲジス経済相は13日、今年は通貨レアルが上昇し、経済成長は予想を上回るとの見通しを示した。民営化や投資、構造改革によって循環的な回復が持続的なものに転じる見込みであることを理由に挙げた。

ゲジス氏はブルームバーグ・ニュースとのインタビューで、大幅に遅れていた税制法案の 議会審議に向け進展が見られるほか、予定される公務員改革への抵抗が弱まっているとし、両法案は今年中に承認される見通しだと述べた。税制改革はブラジルのビジネス環境改善を目的とし、公的セクターの改革では公務員のコストを徐々に削減することを目指している。

同氏は「改革が進めば、誰もが為替水準は適正でないことに気づき、レアルは強含むだろう」と指摘。「レアルはオーバーシュートしたこともあったが、現在は均衡水準を見つけつつある。それが1ドル=5.0レアルなのか、4.8ないしは3レアルなのか、私自身の予想のようなものはあるが、明らかにはしない」と述べた。

ゲジス経済相

新型コロナウイルス禍に伴う過剰な財政出動への懸念が投資家の間で広がり、レアルは2020年に大幅に下落したが、ここ数週間は、商品価格高騰のほか、中央銀行による積極的な利上げや財政見通しの改善が押し上げ要因となっている。レアルは対ドルで3月末から約5.8%上昇し、主要通貨の中で最大の上昇率となっている。

ブラジル経済は昨年、周辺諸国と比べ落ち込みが小さかったが、同氏は21年も最初の4カ月間で100万人の雇用創出が見込まれるなど再び上振れるとの見通しを示した。

その理由としてコロナ禍で政府が導入した貧困層支援や雇用維持プログラムなどを挙げた。これらプログラムの財源を賄うため財政負担が増大したものの、政府が経常的支出を抑制できていることは重要な点だと指摘した。

ブラジル中銀が13日公表した3月の経済活動指数は、前月比1.59%低下した。落ち込み幅はブルームバーグ集計のアナリスト予想中央値(マイナス3.4%)よりも小さかった。同指数は国内総生産(GDP)の目安とされる。

