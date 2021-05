コインベース株、時間外でもみ合い－売上高が市場予想を若干下回る

米最大の暗号資産(仮想通貨)交換業者コインベース・グローバルの株価は13日の時間外取引でもみ合い。同社が同日発表した1ー3月(第1四半期)の純利益は市場予想を上回った。

総売上高は18億ドル(約1970億円)と、同社が4月に示した見通しと一致したが、ブルームバーグがまとめたアナリスト予想(18億1000万ドル)を若干下回った。純利益7億7100万ドルは会社予想レンジ(7億3000万-8億ドル)の中間となり、アナリスト予想(7億6260万ドル)を上回った。

12日に米テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)がビットコインによる支払い受け入れ停止を明らかにしたことで、ビットコインは 急落。コインベースのアレシア・ハース最高財務責任者(CFO)はインタビューで、急落について「たった1日のことだ」と指摘した。

同社は1-3月の月間取引利用者数が610万人と、前期の2倍余りになったことを受け、通期の見通しを引き上げた。4ー6月(第2四半期)の総取引高については、前期と並ぶかわずかに上回ると予想している。

