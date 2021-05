【新型コロナ】米国のマスク指針変更、「素晴らしい日」とバイデン氏

米疾病対策センター(CDC)は新型コロナウイルスワクチンの接種が完了した人はマスクを着用する必要はないと発表した。これまでで最も重大な連邦指針変更となる。ただ電車やバスなど公共交通機関や空港内では引き続き着用する必要があるとワレンスキーCDC所長は説明した。

ワクチン接種完了した人はマスクの着用不要-米CDCが指針変更

バイデン米大統領はCDCの指針変更を受け、新型コロナとの闘いで素晴らしい日となったと述べた上で、マスクを着用している人を見掛けても思いやりと敬意を持って接するよう呼び掛けた。

ニューヨーク市のデブラシオ市長はワクチン接種促進を図り、接種を受ける住民にシェイクシャックのハンバーガーかサンドイッチのクーポンを進呈すると述べた。既に接種を受けた住民は接種カードを見せると、無料でフレンチフライを注文できるとした。

米シックス・フラッグス・エンターテインメントは新たに接種を受けたイリノイ州の住民に対し、同州の自社テーマパークの入場券5万枚を提供する。

カナダのオンタリオ州は外出禁止令を少なくとも6月2日まで延長した。CBCニュースがフォード州首相を引用して報じた。

ドイツのキュアバックと英グラクソ・スミスクラインはラットを使った次世代ワクチンの前臨床実験の結果を公表し、一部の変異株への有効性が示されたと説明した。ヒトの臨床試験は7-9月(第3四半期)に始まる見込み。

ドイツの新規感染者はさらに減少し6590人となった。同国当局は制限緩和に関して一段と楽観的になっている。

米ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの集計 データによると、世界の新型コロナ感染者数は1億6060万人を上回り、死者数は333万人を超えた。ブルームバーグの ワクチントラッカーによれば、世界のワクチン接種は計13億6000万回を上回った。

原題: CDC Eases Mask Rules; NYC Offers Burgers for Shots: Virus Update、Biden Asks Americans to Treat Those Wearing Masks With Respect(抜粋)