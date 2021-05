【米国市況】株は反発、バリュー株に買い戻る－10年債利回り低下

13日の米国株式相場は反発。グロース株からバリュー株へのローテーションが起き、相場は4日ぶりに上昇した。

米国株は反発、バリュー株に買い戻る-テスラは下落

米国債は反発、PPI後に一時下げる場面も-30年債入札は軟調

ドルは下落、円やスイス・フランに逃避の買い

NY原油先物、5日ぶり反落-インフレ圧力で米緩和縮小との見方

NY金先物、3日ぶり反発-ドル下落と国債利回り低下で

S&P500種株価指数の採用銘柄では、公益と金融、工業株が買いを集めた一方、原油安につれてエネルギー関連株は売られた。電気自動車のテスラが下げ、ハイテク株の比重の大きいナスダック100指数は、他の主要指数を下回る伸びにとどまった。イーロン・マスク最高経営責任者(CEO)は、テスラ車購入でビットコインの使用受け入れを 停止すると述べた。テスラ株は3%安で引けた。

S&P500種は1.2%上げて4112.50。ダウ工業株30種平均は433.79ドル(1.3%)高い34021.45ドル。ナスダック総合指数は0.7%上昇した。

この日発表された4月の生産者物価指数( PPI)は、予想を上回る伸びだった。失業保険申請件数は予想以上に 減少した。インフレ率上昇は経済再開に伴う一時的な上振れだと主張する投資家がいる一方で、これが長期化し米連邦準備制度理事会(FRB)が緩和縮小を検討し始める可能性に備える動きも広がっている。

ウォラーFRB理事は、インフレ率が金融当局の目標である2%を上回るのは一時的だとしつつ、2022年いっぱい続く可能性があるとの見解を示した。

Eトレード・ファイナンシャルの投資戦略担当マネジングディレクター、マイク・ローウェンガート氏は、「インフレから一歩下がって眺めると、失業保険申請がパンデミック下の最少を更新しており、経済が完全再開に近づいていることを示唆した。完全再開は疑いなく喜ばしいことだ」と述べた。

外国為替市場では、この2週間で大きく上昇してきたドルの勢いに陰りが出てきた。経済再開の兆候とインフレ高進が長期化するリスクの間で、トレーダーは頭を悩ませている。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は、0.2%下落。前日には0.7%上昇していた。ニューヨーク時間午後4時51分現在、ドルは対円で22銭(0.2%)安い1ドル=109円45銭。円やスイス・フランといった逃避通貨が上昇した。ユーロは対ドルで0.1%未満上昇の1.2080ドル。一時は0.3%高となる場面もあった。

米国債相場は上昇。午前には予想を上回る4月の米PPIを受けて、一時的に下げる場面もあった。午後の30年債入札では需要が弱く、長期債が圧迫された結果、5-30年債の利回り差は3月19日以来の幅に拡大した。10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 下げて1.656%。

ニューヨーク原油先物相場は5営業日ぶりに反落。ここ1カ月余りで最大の下げとなった。インフレ懸念の高まりで米金融当局が緩和策を縮小するとの見方が広がり、この日は商品全般が値下がりした。

一方、サイバー攻撃を受けて操業を停止していた米コロニアル・パイプラインはこの日、大半の供給先に対し 燃料輸送を再開したと明らかにした。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限は2.26ドル(3.4%)安の1バレル=63.82ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント7月限は2.27ドル下げて67.05ドル。

ニューヨーク金先物相場は3営業日ぶりに反発。ドルと米国債利回りが下げたことで、金の投資妙味が高まった。

4月の米PPIは市場予想を上回る伸びとなり、インフレ圧力が強まっている兆候が新たに示された。ただ、「予想を上回るPPIは昨日発表の消費者物価指数(CPI)の結果を受けて十分に予想されていた」とBMOキャピタル・マーケッツの金属デリバティブ(金融派生商品)取引責任者、タイ・ウォン氏は指摘した。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.1%高の1オンス=1824ドルで引けた。

