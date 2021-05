ソフバンクＧ､ＳＢエナジー株をカナダ年金基金にもはや売却せず-報道

ソフトバンクグループが傘下にある SBエナジーの支配権をカナダ年金制度投資委員会(CPPIB)に売却するという計画は取りやめになったと、インド紙ミントが事情を知る関係者2人の話を基に報じた。

それによると、ソフトバンクグループはSBエナジーの支配に必要な保有株式を約5億2500万ドル(約575億円)で売却する計画だった。SBエナジーはインドで7.7ギガワットの太陽光発電関連ポートフォリオを保有している。

バンク・オブ・アメリカ(BofA)とバークレイズが売却プロセスを担当していたという。

CPPIBの広報担当者はミントに対し、「再生可能エネルギーのセクターを含め、インドでの新たな投資機会を引き続き模索する」とコメントした。

ソフトバンク・インベストメント・アドバイザーズとソフトバンクグループの広報担当はいずれも、ミントによる電子メールでの取材要請に応じていない。

原題:

SoftBank to No Longer Sell SB Energy Stake to CPPIB: Mint(抜粋)