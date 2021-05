ビットコイン急落、５万ドル割れ－テスラ車購入での利用停止受け

ビットコイン価格はアジア時間13日午前の取引で一時15%の急落となり、5万ドルを割り込んだ。米 テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)が12日、ツイッターに投稿した発表文で、同社が仮想通貨ビットコインを利用した車購入を停止したことを明らかにした。

マスク氏はツイッター投稿で、ビットコインを生み出す「マイニング(採掘)と取引で化石燃料の消費が急激に増える」との懸念を理由に挙げた。 テスラは2月に、ビットコイン15億ドル(約1650億円)相当の購入と、車両代金の支払い手段として受け入れる計画を公表しており、ビットコインの 急騰につながっていた。

シティグループの最近のリポートによると、ビットコイン採掘による電力消費は2015年後半の66倍に急増し、それに伴う二酸化炭素(CO2)排出が厳しい精査を受ける可能性が高いという。

