先週のサイバー攻撃で操業を停止している北米最大のパイプライン運営会社、米 コロニアル・パイプラインは米東部時間12日午後5時(日本時間13日午前6時)前後に操業再開に着手したことを明らかにした。

これに先立ち、バイデン米大統領は12日、パイプラインについて、間もなく「朗報」があると期待していると述べていた。同大統領はまた、ガソリンが枯渇しつつある地域へのガソリン輸送を軍が支援するのを認める考えも示した。

原題:Colonial Pipeline Says It Has Restarted Operations After Hack、

Biden Says to Expect ‘Good News’ on Pipeline Within a Day(抜粋)