【新型コロナ】ＥＵ、インド往来禁止も－米諮問委が若年層接種支持

米疾病対策センター(CDC)の予防接種諮問委員会は12日、米ファイザーと独ビオンテックが共同で開発した新型コロナウイルスワクチンの12-15歳への緊急使用を支持した。これを受けてCDCのワレンスキー所長が正式に勧告すれば、この年齢層も新たに接種対象となる。

欧州連合(EU)の行政執行機関、欧州委員会は加盟国に対し、インドとの不要不急の往来を禁止するよう求めた。

世界保健機関(WHO)には徹底的な検証が必要であり、世界的な疾病リスクの調査権限をもっと認められるべきだと、独立委員会が最新の報告書で指摘した。

ジョンソン英首相は同国政府の新型コロナ禍への対応に関する本格的な正式調査が来年春から始まるだろうと述べた。ギリシャは残存する制限措置の大半を緩和する計画だ。

バイデン米大統領は12日、同国で少なくとも1回のワクチン接種受けた成人の割合が来週までに約60%に達するだろうと述べた。この割合を7月4日までに70%に引き上げる目標についても達成に向けて順調に進んでいると話した。

ブラジルでは英アストラゼネカ製ワクチンの成分の1つであるIFAが今週末までに底を突く可能性がある。ワクチンの現地製造で同社と提携している国立研究所が明らかにした。

米ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの集計 データによると、世界の新型コロナ感染者数は1億5980万人を上回り、死者数は330万人を超えた。ブルームバーグの ワクチントラッカーによれば、世界のワクチン接種は計13億5000万回を上回った。

