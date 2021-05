台湾株、調整入り近づく－コロナ対応制限措置強化とハイテク売り懸念

台湾の株価指数、加権指数が4月の高値から13%近く下げて調整局面に近づいている。12日の台北市場では一時8.6%下げ、2月1日以来の安値を付けた。新型コロナウイルス感染症への対応強化を巡る投資家の懸念や世界的なハイテク株売りが背景にある。台湾積体電路製造(TSMC)や鴻海精密工業などが安い。

台湾の衛生福利部(衛生省)疾病管制署の11日の発表によると、感染源が不明の複数の新型コロナ感染症例があったため、4週間にわたって予防措置を強化する。具体的には屋内での集会を100人以下、屋外イベントを500人以下に制限する。必要に応じて娯楽施設を当局が閉鎖する措置も含め、6月8日まで実施する。

一方、自由時報は12日、陳時中衛生相を引用し、台湾当局が警戒レベルを同日さらに高める可能性があると報じた。屋内で5人、屋外では10人を超える人数で集まることを禁じ、不要不急の業種に休業も要請することもあり得るという。

原題: Taiwan Stocks Set to Enter Correction on Virus Woes, Tech Rout、Taiwan Stocks Drop to Lowest in Seven Weeks Due to Covid Worries、Taiwan May Tighten Covid Restrictions Further: Liberty Times、Taiwan Bans Large Gatherings Amid Growing Covid Outbreak (1) (抜粋)