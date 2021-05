ＥＡ売上高見通し､予想上回る-ロックダウン終了後の減速乗り切る方向

米ビデオゲームメーカー、 エレクトロニック・アーツ(EA)が11日に発表した4-6月(第1四半期)の売上高見通しは市場予想を上回った。新型コロナウイルス感染拡大に伴うロックダウン(都市封鎖)終了後の減速を乗り切る方向であることが示された。

4-6月の一部項目を除く売上高は12億5000万ドル(約1360億円)に減少する見通しであるものの、アナリスト予想の11億4000万ドルは上回った。4-6月の利益見通しは市場予想に届かなかったが、通期見通しは市場予想を若干上回った。

同社の見通しは投資家を安心させるのに十分明るい内容だった。株価は時間外取引で一時下落したが、その後上昇に転じた。

ブレーク・ジョルゲンセン最高財務責任者(CFO)はインタビューで、市場予想を下回る4ー6月の利益見通しについて、前年同期が「天文学的」な結果だったと指摘。また、グル・モバイルなど最近の買収に関連するコストが一因だと説明した。

1-3月(第4四半期)は売上高と利益が市場予想を上回った。「エーペックスレジェンズ」が寄与した。

原題: Electronic Arts’ Post-Lockdown Slump Not as Severe as Feared (1)、Electronic Arts 2022 Adjusted Revenue View Beats Est.: Snapshot(抜粋)