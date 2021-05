米証券取引委員会(SEC)は、暗号資産(仮想通貨)ビットコインの先物へのエクスポージャーを持つミューチュアルファンド(投資信託)に一般投資家が資金を投じる際は、リスクを十分考慮するよう警告した。

SECは11日公表した声明で、ビットコインについて、「極めて投機的な投資」との認識を示し、投資家はビットコイン市場のボラティリティーと規制の不備、詐欺や価格操作の可能性をよく考えるべきだと注意を促した。

原題:SEC Urges Caution on Funds With Exposure to Bitcoin Futures(抜粋)